Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasında giyecekleri formanın sol kolunda Türk Lirası simgesiyle sahaya çıkacak.



Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Atiker Konyaspor'umuz, milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Antalyaspor maçına sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle çıkacak. Son dönemde ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor'umuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF'ye başvurarak Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkmak için başvuruda bulundu.



Başkan Hilmi Kulluk "Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz."

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