Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, Spor Toto Süper Lig'de 31 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmemeleri için hiçbir sebep olmadığını vurgulayarak, "Korkusuzca ve başarıya inanarak mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah cuma günü oynanacak Malatyaspor maçında futbol şansı da bizimle olur ve bu maçta gülen taraf biz oluruz." dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımın moral olarak çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Malatya'da sahaya kazanmak için çıkacaklarını anlatan Çınar, ligde her takımın yenilebileceğini, hiçbir maçın favorisi olmadığını dile getirdi.

Geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemediklerini belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Sezon başında, yolun başındaki her takımın yaşayacağı durumlar var. Lige hazır olmama, oyuncuların konsantrasyonu gibi her futbol takımında olan eksiklerin bizim takımımızda da olması son derece doğal. Bu gibi durumlarda camianın kenetlenmesi, kenetlenirken de en üst seviyede yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu ligde her takım yenilebilir. Yenilmeyecek bir takım yok. Dünyada hiçbir takım yenilmeden kepengi indirmemiştir ya da tarihe geçmemiştir. Dolayısıyla her takım yener, yenilir. Yeni Malatyaspor'u yenmememiz için hiçbir sebep yok. Korkusuzca ve başarıya inanarak mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında futbol şansı da bizimle olur ve bu maçta gülen taraf biz oluruz."

Konyaspor'un marka değeri, gelirleri ve sportif başarısını artırmak için her şeyi yapacaklarını anlatan Recep Çınar, şunları kaydetti:

"Takımın yeniyor seviniyorsun, en yakın rakibin yeniliyor ona da seviniyorsun. Öyle maçlara gidiyorsunuz, 'Kaybetme ihtimalimiz yok.' diyorsunuz ama sahada öyle şeyler oluyor ki yeniliyorsunuz. Öyle maçlar oynuyorsunuz, 'Rakibin maçı çevirmesi mümkün değil.' diye düşünüyorsunuz, rakip geriden geldiği maçı çevirebiliyor. Futbolda yenilmez takım yoktur. Futbol bu yönüyle de güzel."

