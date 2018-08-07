Atiker Konyaspor, Perulu milli futbolcu Paolo Hurtado ile 3 yllık sözleşme imzaladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı Abbas Kılıç, as başkanlar Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp katıldı. Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Hurtado, kendisini yeşil- beyazlı kulübe bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



Avrupa Ligi´nde 9 maça çıkan orta saha ve forvet arkasında görev yapan Hurtado, 28 Eylül 2017´de Atiker Konyaspor 'un Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa ligi maçında konuk ekibin golünü atmıştı.



16 numaralı formayı giyecek olan Hurdato, "Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor´dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim" dedi.



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