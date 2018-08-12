Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor B. B. Erzurumspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in bütün takımlara hayırlı olmasını dileyerek kazasız belasız bir lig temennisinde bulundu.

Ne olursa olsun B.B. Erzurumspor maçını kazanmak için oynadıklarını kaydeden Çalımbay, “Maça çok iyi başladık ve istediğimiz pozisyonları da yakaladık. Gerçekten bir ara daha farklı olacağını düşündüğümüz pozisyonları da bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Sonra hiç beklemediğimiz ve özellikle hafta içi çok çalıştığımız ölü toplardan 2 tane gol yedik. Ama yine de oyunu bırakmadık, kazanmamız gerekiyordu ne olursa olsun bugün. Kazandığımız için mutluyuz. Ama bazı şeyler gösterdi ki, çalışmamız gereken hala bir sürü şey var, özellikle ölü toplar. Bunlara çalışmamız gerekiyor, bazı pozisyonları daha iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Her zaman böyle pozisyonlar yakalayamayız, yakaladığımız pozisyonları iyi bir şekilde neticelendirmemiz gerekiyordu” dedi.

"DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİZ"

Takımda eksikler olduğuna değinerek transfer isteyen Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eksiklerimiz var, transfer arkadaşlarımız var, kullanamadığımız arkadaşlarımız var. Mehdi’nin yerine almamız gereken oyuncumuz var. İnşallah bunların hepsi gelirse o zaman daha da çok iyi bir duruma geleceğiz. Onun için bizim Milli Takım arasına kadar iyi gidersek bu arada eksikleri giderip o zaman bambaşka ve bundan daha iyi olacağımıza inanıyorum.”

"MEHMET ALTIPARMAK: İKİ GOL ATIP YENİLMEK ÜZÜCÜ"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Atiker Konyaspor karşısında 2-0 yenik durumdan beraberliği yakalayıp son dakikalarda mağlup olmanın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında B.B. Erzurumspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, skordan dolayı üzüntülü olduklarını dile getirdi. Maçın hakemlerini de eleştiren Altıparmak şöyle konuştu:

“Konyaspor gibi ligin en zor deplasmanlarının birinde 2-0 mağlup duruma düşüp 2-2’yi yakalayıp ve deplasmanda 2 gol atıp mağlup olmak bizim için üzücü. Oynadığımız futboldan sonra belki beraberliğe üzülecektik ama maçın son bölümünde mağlup olduk. Ama oyuncularımızın mücadelesi, isteği, arzusu, 2-0’dan sonraki geri dönüşümüz müthişti. Maçın sonunda yine yan toptan yediğimiz golde 3-2 mağlup olduk. Futbolda maçlar oynanır, bir takım kazanır diğeri kaybeder, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz buraya kazanmaya geldik, kazanmak için oynayacağız dedik ve oyunda bunu gösterdik. 3-2 galip duruma geçebileceğimiz pozisyonu da yakaladık ama olmadı rakibimiz kazandı. Biz futbol adamıyız. Ben hep şunu istiyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele eden iki takım vardı ama onlara nazaran çok formsuz bir hakem vardı. Her iki takım içinde inanılmaz kötü, sahada verdiği vermediği kararlarla çok formsuzdu. Bizim ya da rakibimizin emeğinin çalınmasını istemiyoruz. Bıraksınlar mücadele sahada olsun ve sahada bitsin. Bizler formsuz olduğumuzda nasıl eleştiriliyorsak aynı şekilde kendilerine de baksınlar.”

“İyi bir takım olacağız”Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, çalıştıkları pozisyonlardan gol atıp gol yediklerini dile getirerek, iyi bir takım olacaklarını kaydetti. Altıparmak, “Maça iyi başladık. Daha sonra 20 dakika bocalama dönemimiz oldu. O 20 dakikalık bölümde Konyaspor üzerimize iyi geldi golleri buldular. Daha sonra 2-1’i yakaladık. Nasıl ki, Konyasporun zaaflarının yan topları olduğunu biliyorduk bunlara çalıştık. Hem çalıştığımızdan gol attık hem çalıştığımızdan gol yedik açıkçası. Konyaspor’un oynayacağı oyunu biliyorduk. Ama Yatabare ve Jahovic fiziksel olarak bize maçın ilk bölümünde üstünlük sağladılar. Maçın son bölümünde kazanabileceğimiz pozisyonları yakaladık ve deplasmanda eğer 2-0’dan gelip 2-2’yi yakalıyorsan 3’ncü golü de atacaksın maçı da kazanacaksın. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Oyuncularım 7 tanesinin belki de ilk defa Süper Lig maçına çıktılar. Herkes bizim nasıl bir takım olduğumuzu merak ediyordu. Aramıza kattığımız 2-3 tane arkadaşımız vardı onların lisanslar yetişmediği için bugün yanımızda olmadılar inşallah haftaya Beşiktaş maçında sahada olacaklar. İyi bir takım olacağız, bu lige renk veren takımların başında geleceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ