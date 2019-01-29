Teknik Direktörlüğe yakın dönemde önemli işler yaşatan Aykut Kocaman'ı getirdikten sonra ligin üst sıralarına doğru tırmanışa geçen Atiket Konyaspor'a olan ilgi her geçen gün geliyor.

Tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından maça gelen taraftar sayısı her geçen gün artışa geçen Yeşil-Beyazlı ekip bu hafta Antalyaspor'a karşı bu haftaya kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından sonra en fazla seyirci sayısına ulaştı. Müsabakayı 19 bin 282 kişi takip ederken bu rakam aynı zamanda ligin 19. haftasında yine Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından en kalabalık 3. maç oldu.

Geçtiğimiz iç sahada yıl 12 bin 151 ortalama taraftarın önünde mücadele eden Anadolu Kartalları bu sezon özellikle Kocaman'ın gelmesiyle bu rakamı 17 bin 546'ya çıkardı. 138 bin 199 kart ile en fazla Passolig kartına sahip 5. takım olan Atiker Konyaspor'un seyirci ortalamasını 20 bine çıkarma hedefi olduğu öğrenildi.