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Haberler Gündem Çevre Atıklar caretta carettaları öldürdü!
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Denize atılan atıklar 4 caretta carettayı öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde denize atılan atıklar yüzünden 4 tane caretta caretta ölü halde kıyıya vurdu.

Atıklar caretta carettaları öldürdü!
Atıklar caretta carettaları öldürdü!
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İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından caretta carettaların yumurtlama zamanının yaklaşması sebebi ile Manavgat ilçesindeki sahillerde kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde, telef olarak kıyıya vurmuş 4 adet caretta caretta kaplumbağası bulundu.

Caretta carettaların telef olma sebeplerinin tespiti amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda; daha önceki vakalardan da bilindiği gibi, denize atılan naylon poşetlerin ve plastik atıkların bu canlılar tarafından yiyecek zannedildiği ve bağırsaklarını tıkadığı bu atıklar yüzünden deniz kaplumbağalarının beslenemedikleri ve belli bir süre sonra da yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Kaplumbağaların yumurtlama dönemi yaklaştığından Antalya Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından devriye faaliyetleri arttırıldı.

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