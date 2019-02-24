Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Oğuzeli ilçesinde kurulan Biyogaz Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, enerji alanında önemli projelere imza attıklarını belirtti.
Eskiden şehirlerde çöp dağları oluştuğunu ifade eden Dönmez, "Bugün ise kentlerimiz pırıl pırıl. Sadece İstanbul değil, Ankara, Gaziantep, Konya nereye giderseniz gidin, kentlerimiz marka şehir oldu. Bu marka şehirlerin oluşmasında, parlamasında emeği geçen belediye başkanlarımızı kutluyorum." dedi.
Dönmez, açılışı yapılacak tesisin, Türkiye'deki ilk modern tesis olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Biz Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında yerli ve yenilenebilir kaynaklara bu dönemde son derece önem veriyoruz. Maalesef ülkemiz enerji kaynakları açısından kendisine yetebilen bir ülke değil. Ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz; başta doğal gaz, kömür olmak üzere. Diğer yarısını da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Yerli kaynaklar dediğimiz kömür ve linyitten, aşağı yukarı üçte bir oranında da yenilenebilir kaynaklardan su, rüzgar, güneş, biyogaz, jeotermal gibi. Yani sıfır emisyon üreten, çevreye en az etkisi olan kaynaklardan elektrik üretiyoruz. Burada hiç şüphesiz yenilenebilir enerji kaynağı kanunu çıkarılması ve bunlara teşvik verilmesinin etkisi büyük ama bir o kadar da özellikle yerel yöneticilerimizin bu işe sahip çıkmasının çok büyük etkisi var."
Birçok kentte evsel atıklardan, endüstriyel atıklara kadar çok çeşitli atıktan enerji üretim tesislerinin faaliyette olduğunu anımsatan Dönmez, "Şu anda 57 şehrimizde 144 tesis ile atıktan enerji elde ediyoruz ve kurulu gücümüz de yaklaşık 650 megavat. İnşallah önümüzdeki yıl, bu yıl içerisinde devreye girecek olanlarla birlikte atıktan enerji üreten tesis sayısını 160'a, kurulu gücümüzü de 700 megavatın üzerine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay da katıldı. Bakan Dönmez ve beraberindekiler, açılışın ardından tesisi gezdi. Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan tesiste, hayvan atıklarından günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.