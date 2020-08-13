Atıl alanı 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak tarım arazisine dönüştürdü - BARTIN

AA

Balıkesir'de 40 yıldır tarım ve turşu üretimiyle uğraşan 64 yaşındaki Şenol Karayaman, sık sık ziyaret için geldiği Bartın'da tarım yapmak amacıyla Büyükkıran köyünde 167 dönümlük kamu arazisini kiraladı.Toprak analizleri sonrası arazinin tarıma elverişsiz olduğunu belirleyen Karayaman, 3 bin 600 kamyon toprak taşıyarak araziyi tarıma elverişli hale getirdi.Arazide ilk olarak lavanta fidesi yetiştirmeyi amaçlayan girişimci, dikim zamanını kaçırınca arazide biber yetiştirmeye karar verdi.Karayaman, arazide yetiştirdiği 250 ton biberi kuracağı fabrikada turşu yaparak Türkiye'nin dört bir yanına göndermeyi hedefliyor.- 150 kişiye istihdam sağlanacakŞenol Karayaman, AA muhabirine, lavanta fidesi yetiştirmek isterken zamanı kaçırınca asıl yaptığı işte yatırım yapma kararı aldığını söyledi.Arazi için çok uğraş verdiğini anlatan Karayaman, şöyle devam etti:"Burayı 3 bin 600 kamyon toprak çekerek tarıma elverişli hale getirdik. Lavantayı yetiştiremediğimiz için biber ekelim dedik çünkü ben esasen turşu üreticisiyim. Burada ürettiğimiz bibere 'sanayi biberi' diyoruz, yani bu bölgede ekimi yapılmayan biber. Türkiye'nin her tarafına turşu satıyoruz. Allah nasip ederse burada 1500 metrekare kapalı, 15 bin metrekare açık sundurmalı alan üzerine turşu fabrikası kuracağız. Şu anda temellerini attık. İlk hasadımızdan elde edeceğimiz 250 ton biberi 1-2 ay içinde faaliyete geçireceğimiz fabrikada turşu yapacağız. Yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etmiş olacağız. Yine burada 150 kişiye istihdam sağlayacağız."Arazinin 87 dönümüne biber ektiklerini, 80 dönümüne de göbek marul ekeceklerini anlatan Karayaman, "Buradan Karadeniz ve Marmara bölgelerine haftada 100 bin marul da göndereceğiz. Tüm anlaşmalarımızı yaptık. İlk deneme üretimimizi açık alanda yapacağız, daha sonra hava şartları değiştiği zaman seraya çevireceğiz. Burada şu anda maliyeti 1 milyon 200 bin lira olan 12 bin metrekare alanda sera yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Karayaman, arazinin tarıma elverişli hale gelmesi için toprak, damlama sistemi, kuyu, su, altyapı ve gübre olmak üzere 3 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, ilerleyen zamanlarda araziye lavanta da ekeceklerini sözlerine ekledi.