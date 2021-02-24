Atıl durumdaki lisenin sınıfları Afyonkarahisarlı kadınlar için mantar üretim merkezi oldu

AA

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde ilçede kurulan Kadın Kültür Evi'nde, 22 kadına "mantar üretimi" eğitimi verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınların, öğrendiklerini hayata geçirebilmeleri için Bayat Kadın Kooperatifi kuruldu. Kooperatife ilk başvuran kadınlardan 8'i üye yapıldı.

Kooperatif çatısı altında ilçedeki atıl bir lisenin iki sınıfını mantarhane, bazı sınıflarını da soğuk hava deposu ile paketleme ünitesi şeklinde yeniden dizayn eden 8 kadın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yaklaşık 30 gün önce istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

Kadın girişimcilerin hasadına başladıkları mantarlara talep yoğun.

Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, AA muhabirine, Bayat Kadın Kooperatifi'nin mantar üretim atölyesi için Afyonkarahisar Valiliğinin desteğiyle 250 bin liralık yatırım yapıldığını söyledi.

İki sınıfta 10 ton kompostla yetiştirilen istiridye mantarının hasadına başladıklarını dile getiren Tekeş, şöyle konuştu:

"Birçok firma, kadınlarımızın ürettiği istiridye mantarlarını toptan almak istiyor. Bizim bu konuda bir pazar sıkıntımız yok. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok ilden siparişler almaya başladık. Hatta İngiltere'den bile siparişler geldi ama onların istediği analiz raporları var, onları hazırlıyoruz. Tamamladığımız zaman İngiltere'ye de istiridye mantarı ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu işi kadınlarımızın yaptığını duyan firmalar ürünlerimize daha fazla ilgi gösteriyor. İki sınıfımızdaki kompostlardan 2-3 ton arasında istiridye mantarı üretimi bekliyoruz ancak sipariş çok fazla, karşılayabileceğimizi sanmıyoruz."

Tekeş, ilerleyen süreçte ilk etapta istiridye mantarı üretimi yaptıkları sınıfların sayısını artıracaklarını, ardından da kalkınma ajansı projesiyle ilçeye 350 bin lira maliyetle mantar üretim tesisi kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "Kimyasal madde kullanmadık"

Kooperatif Başkanı Dilek Ede de Afyonkarahisar Valiliğinin desteğiyle ilçedeki kadınların istiridye mantarı yetiştiriciliği için bir araya geldiğini belirtti.

Ede, "Kooperatifimizde eğitim alan kadınlarımızla buradaki istiridye mantarlarının bakımını ve takibini yapıyoruz. Kesinlikle ürünlerde kimyasal madde kullanmadık. Şimdi de gelen siparişleri hazırlıyor ve ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Bu güzel çalışmanın haklı gururunu yaşıyor ve mutluyuz." dedi.

Sıddıka Köksoy da mantar yetiştirme kursunu başarıyla tamamladıktan sonra kooperatifleşerek kurdukları tesiste istiridye mantarı yetiştirdiklerini, elde edecekleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını dile getirdi.