Dakika 45+1: İsmail Yüksek'in Taylan'a faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Neyi gördüğünü anlamakta zorluk çektim. İsmail topla oynamış. Rakibine hiçbir müdahalesi yok. Niye sarı çıktı? Faulü haydi yine destekleyebilirim. Sarı kartı gerektirecek hiçbir müdahale görmedim. En çok sadece bir faul denebilir.

Bülent Yıldırım: Umut vaad eden atak ihtimalini ortadan kaldıran şey sadece Ali Sowe var. Rakip yarı alanının ortasında. Umut vaad eden bir durum yok. Futbol oynanırken eğer siz bir ayağınız kontrollü bir şekilde zemindeyseniz, diğer ayağınızla topa müdahale edersiniz. Futbol böyle oynanır. Çok çok kötü bir sarı kart.

Deniz Çoban: Bu sarı kart nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından bir tanesiydi. Bu dakikaya kadar her şeyi doğru yakalarsın da bu yanlış olur, tamam ama öyle değil. Devre bitince bu pozisyon nedeniyle hakemin yanına kadar gidip itiraz ettiler.