Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

Yunanistan ve ABD, Ekim 2021'de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan’daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.