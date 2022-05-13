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Yunanistan'da protesto: Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

Yunanistan Parlamentosu, ABD ile imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasını onayladı. Anlaşma onaylanmadan önce ise Atina'da yüzlerce kişi protesto düzenledi.

AA
  • 01
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    Yunanistan Parlamentosu, ABD ile imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşmasını onayladı.

     

     
  • 02
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    Parlamentodaki oylamada İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL) anlaşmaya "evet" oyu verdi. Ana muhalefet Partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi KKE ve Mera 25 Partisinin tercihi ise “hayır” oldu.

     

     
  • 03
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    300 sandalyeli mecliste 181 milletvekilinin "evet" oyu ile desteklediği anlaşmaya sokakta tepki vardı.

     

     
  • 04
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    Başta KKE olmak üzere, anlaşmaya karşı olan gruplar başkent Atina'da eylem düzenledi.

     

     
  • 05
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    Protestocular, anlaşma ve ABD üslerine karşı slogan attı.

     

     
  • 06
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    Yunanistan ve ABD, Ekim 2021'de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan’daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

     

     
  • 07
    Atina, ABD ile imzalanan anlaşmayı onayladı

    Beş yıllığına imzalanan ve bitiminden iki yıl öncesinde taraflardan birinin anlaşmadan ayrılmak istediğini belirtmemesi halinde otomatik olarak uzatılması öngörülen anlaşmayla ABD'ye, Yunanistan'da dört askeri üssün kullanım hakkı verilmişti. ABD, anlaşma sayesinde Yunan hükümetinin özel iznine gerek duymadan bu üsleri kullanma hakkına sahip olmuştu.

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