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        Haberler Dünya Atina'da bakanlık binası önünde patlama

        Atina'da bakanlık binası önünde patlama

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patlaması sonucu bölgede hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:12
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        Atina'da bakanlık binası önünde patlama
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        Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi.

        İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

        Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

        ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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