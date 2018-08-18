Atlanta United - Columbus Crew maçı rakamları

ABD MLS maçında Atlanta United ile Columbus Crew, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. 48 puanlı Atlanta United 1. sırada bulunuyor, Columbus Crew 39 puana sahip ve 7. sırada. Atlanta United son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Columbus Crew son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 693. İddaa'da Atlanta United kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Columbus Crew kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Atlanta United son hafta oynanan Columbus Crew maçında 0-0 berabere kaldı.

Columbus Crew, Atlanta United karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atlanta United, 33 gol attı ve 16 gol yedi.

Columbus Crew ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Columbus Crew, 6 gol atarken 12 gol yedi.

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