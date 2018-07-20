Atlanta United - DC United maçı rakamları

Atlanta United ve DC United, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Atlanta United 41 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken DC United 14 puanda ve 22. sırada. Atlanta United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. DC United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 304 kodlu maçı oynayanlar; Atlanta United galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.75, DC United galibiyet oranı 6.50. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Atlanta United son hafta oynanan DC United maçında 3-1 kazandı.

DC United ise Atlanta United karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atlanta United, 28 gol attı ve 13 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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