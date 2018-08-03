Atlanta United - Toronto FC maçı istatistikleri

Atlanta United ve Toronto FC, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Maç öncesi Atlanta United 47 puanla 1. sırada, Toronto FC 22 puanla 19. sırada bulunuyor. Atlanta United son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Toronto FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Atlanta United galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Toronto FC galibiyet oranı 4.30. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Atlanta United son haftadaki Toronto FC müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Toronto FC, Atlanta United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atlanta United, 31 gol attı ve 14 gol yedi.

Toronto FC, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toronto FC 17 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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