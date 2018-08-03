Atlanta United - Toronto FC rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Atlanta United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Toronto FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 47 puanlı Atlanta United 1. sırada bulunuyor, Toronto FC 22 puana sahip ve 19. sırada. Ev sahibi Atlanta United, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toronto FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Atlanta United galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Toronto FC galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.
Atlanta United önceki hafta Toronto FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.
Toronto FC ise Atlanta United maçında 2-2 berabere kaldı.
Atlanta United, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 14 gol yedi.
Toronto FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toronto FC, 17 gol atarken 25 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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