Atlas - Club Tijuana sahaya çıkıyor

Atlas ve Club Tijuana, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Atlas 2 puanla 18. sırada, Club Tijuana 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atlas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Club Tijuana, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 777 kodlu maçı oynayanlar; Atlas galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Club Tijuana galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Atlas son haftadaki Pachuca müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Club Tijuana ise Toluca maçında 3-1 yenildi.

Atlas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Atlas, kendi sahasında 0 gol attı, 5 gol yedi.

Club Tijuana, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Club Tijuana, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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