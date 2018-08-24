Atlas - Guadalajara düellosu

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Atlas, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Guadalajara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:00. Atlas 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Guadalajara 7 puanda ve 10. sırada. Atlas son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Guadalajara, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; Atlas galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Guadalajara galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Atlas son haftadaki Pachuca müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Guadalajara, Leon karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Atlas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atlas, kendi sahasında 0 gol attı, 4 gol yedi.

Guadalajara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guadalajara, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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