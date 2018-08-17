Atlas - Monarcas Morelia maçı rakamları

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Atlas, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Monarcas Morelia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:00. Atlas 2 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Monarcas Morelia 7 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Atlas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Monarcas Morelia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 243. İddaa'da Atlas kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Monarcas Morelia kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Atlas önceki hafta Pachuca mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Monarcas Morelia ise Necaxa maçında 1-2 kazandı.

Atlas, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Monarcas Morelia, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monarcas Morelia 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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