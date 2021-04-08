Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Atlas Sineması'ndaki ilk gala 'Mimarların Piri Sinan' belgeseline yapılacak

Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca mimarbaşı olarak görev yapan Mimar Sinan'ın hayatı 'Mimarların Piri Sinan' adıyla belgesel oldu. Çekimleri 2018 yılında başlayan ve 3 yıl süren belgeselin galası, İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde, 9 Nisan Cuma günü saat 19'da Atlas Sineması'nda gerçekleşecek

Atlas Sineması'ndaki ilk gala 'Mimarların Piri Sinan' belgeseline yapılacak
HABERTURK.COM

26 Şubat'ta yenilenen yüzüyle yeniden açılan tarihi mekânda gerçekleşecek olan ilk galaya TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak. Galada, Mimar Sinan'ın kendi el yazısıyla notlar düştüğü 4 asırlık Tezkiretü'l Bünyan adlı el yazması eser de sergilenecek.

İstanbul Valiliği, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde çok özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Yenilenen Atlas Sineması'ndaki ilk galada, Mimar Sinan'ın Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı Tezkiretü'l Bünyan adlı eser temel alınarak hazırlanan, 'Mimarların Piri Sinan' adlı belgeselin gösterimi yapılacak.

Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarına taştan mührünü vuran Mimar Sinan'ın İstanbul siluetine imzasını attığını vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sadece İstanbul'a 335 eser kazandıran Koca Sinan gibi büyük bir mimarın kendinden sonraki nesillerden tek bir isteği vardı. Hayırla yâd edilmek. Biz de İstanbul Valiliği olarak, bu yıl Mimar Sinan'ı özel bir etkinlikle anmak istedik. Çünkü başta İstanbul olmak üzere, üç kıtadaki birçok şehrin ve mimarlık dünyasının bu büyük ustaya gönül borcu var." diye konuştu.

MİMAR SİNAN'I 3 FARKLI OYUNCU CANLANDIRDI
'Mimarların Piri Sinan' adlı belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstlendi. Dökü - drama yöntemiyle çekilen 60 dakikalık belgeselde Mimar Sinan'ın çocukluğu, gençliği ve yaşlılık dönemi üç farklı oyuncu tarafından canlandırıldı. Çekimleri Ağırnas, İstanbul ve Edirne'de gerçekleşen belgeselde Mimar Sinan'ın hayatının bilinmeyen yönleri ve eserleri anlatılıyor.
Belgeselin omurgasını ise Mimar Sinan'ın biyografisi olarak kabul edilen ve nakkaş-şair Mustafa Sai Çelebi tarafından kaleme alınan 'Tezkiretü'l Bünyan' adlı eser oluşturdu.

BELGESELDE PROF. AFİFE BATUR DA ANILIYOR
Dönemin ruhuna uygun dekor ve kostümlerin kullanıldığı belgeselde büyük dâhinin hayatını ve eserlerini Mimar Sinan Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, Sanat Tarihçisi Selçuk Mülayim, mimar Sinan Genim, Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Afife Batur ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Binan anlattı.
Mimar Sinan'ın çocukluk dönemini Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini ise oyuncu Erkan Çelik canlandırdı. Ünlü oyuncu Kamil Coşkun Çetinalp ise belgeselde hem Mimar Sinan'ın yaşlılığını oynadı hem de Mimarların Piri'nin iç sesine hayat verdi. Sai Mustafa Çelebi'yi Kerim Aydemir canlandırırken, belgeselin müziklerini ise Yıldıray Gürgen yaptı. Belgeselin çekimlerinden sonra ise Prof. Dr. Afife Batur yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osman Hamdi Bey Müzesi prestij müze olacak
KÜLTÜR-SANATPrestij müze
Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi düzenleniyor
KÜLTÜR-SANATTürk filmleri Boston'da
Tasarım Bienali 5 yeni eserle vedaya hazırlanıyor
KÜLTÜR-SANATTasarım Bienali'nde 5 yeni eser
'Aile Albümü' Yapı Kredi bomontiada
KÜLTÜR-SANAT'Aile Albümü' Yapı Kredi bomontiada
Mehmet Resul Kaçar'ın 'Güllerin Ovası' sergisi Galeri 77'de
KÜLTÜR-SANAT'Güllerin Ovası' Galeri 77'de
Van Gölü, oyların yüzde 94'ünü aldı
KÜLTÜR-SANATVan Gölü finale kaldı
'Muallim'e ABD'den 5 ödül
KÜLTÜR-SANATABD'den 5 ödül
'Semaver ve Kumpanya' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'Semaver ve Kumpanya' İş Sanat'ta
Müjde Ar: 'Bir an önce iyileş'
KÜLTÜR-SANAT'Bir an önce iyileş'
'Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'İmkânsız Eve Dönüş' Pera Müzesi'nde