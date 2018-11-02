Atletico Aldosivi - Banfield maç önü

Arjantin Premier Lig maçında Atletico Aldosivi ile Banfield, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. Atletico Aldosivi 15 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Banfield 13 puanda ve 13. sırada. Atletico Aldosivi, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Banfield son 5 mücadelede 5 galibiyet, yaşadı.

İddaa'dan 378 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Aldosivi kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Banfield sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.50. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Atletico Aldosivi önceki hafta Sarmiento mücadelesinde 0-2 kazandı.

Banfield ise Independiente maçında 0-1 kazandı.

Atletico Aldosivi, evinde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Banfield, dış sahada 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Banfield 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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