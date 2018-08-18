Atletico Aldosivi - Huracan maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Atletico Aldosivi ile Huracan, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Atletico Aldosivi, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Huracan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 675 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Aldosivi kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Huracan sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Atletico Aldosivi son hafta oynanan Olimpo maçında 0-3 yenildi.

Huracan ise Belgrano maçında 0-0 berabere kaldı.

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