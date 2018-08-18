Atletico Bucaramanga - Deportes Tolima rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Atletico Bucaramanga, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Deportes Tolima takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. 4 puanlı Atletico Bucaramanga 14. sırada bulunuyor, Deportes Tolima 7 puana sahip ve 7. sırada. Atletico Bucaramanga son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Deportes Tolima son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 474 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Bucaramanga galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportes Tolima galibiyet oranı 0.00.

Atletico Bucaramanga son hafta oynanan America de Cali maçında 1-0 kazandı.

Deportes Tolima ise La Equidad karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Bucaramanga, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Deportes Tolima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportes Tolima, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ