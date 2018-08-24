Atletico Goianiense - CRB karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Atletico Goianiense ile CRB, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:30. 34 puanlı Atletico Goianiense 6. sırada bulunuyor, CRB 25 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Atletico Goianiense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. CRB son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 236. İddaa'da Atletico Goianiense kazanır 1.75, berabere biter 2.90, CRB kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Atletico Goianiense önceki hafta Avai mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

CRB, Parana karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Goianiense, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 16 gol yedi.

CRB ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CRB, 6 gol atarken 13 gol yedi.

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