Atletico Goianiense - Paysandu düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Atletico Goianiense, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Paysandu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:30. 27 puanlı Atletico Goianiense 8. sırada bulunuyor, Paysandu 24 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Atletico Goianiense, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Paysandu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Goianiense galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Paysandu galibiyet oranı 3.75. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Goianiense önceki hafta Bahia mücadelesinde 2-1 kazandı.

Paysandu ise Criciuma karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Atletico Goianiense, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 16 gol yedi.

Paysandu, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paysandu 9 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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