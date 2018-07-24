Atletico Huila - Medellin rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Atletico Huila ile Medellin, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Atletico Huila son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Medellin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 528 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Huila galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.80, Medellin galibiyet oranı 1.95.

Atletico Huila son hafta oynanan Expreso Rojo maçında 0-1 kazandı.

Medellin ise Atletico Nacional maçında 4-3 kazandı.

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