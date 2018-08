Atletico Huila - Once Caldas maç önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Atletico Huila, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Once Caldas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Atletico Huila 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Once Caldas 10 puanda ve 3. sırada. Atletico Huila son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Once Caldas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 707 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Huila kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Once Caldas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Huila son hafta oynanan Expreso Rojo maçında 1-0 kazandı.

Once Caldas ise Cortulua Tulua karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Atletico Huila, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Once Caldas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Once Caldas, 1 gol atarken 0 gol yedi.

