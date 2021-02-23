Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 23.00

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: beIN SPORTS 2

STAT: Arena Nationala

ATLETICO MADRID: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Llorente, Koke, Lemar, Saul, Correa, Felix, Suarez

YEDEKLER: Grbic, Ferrandiz, Lodi, Sanchez, Kondogbia, Torreira, Vitolo, Alvaro Garcia, Dembele, Camello

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

CHELSEA: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Werner, Giroud

YEDEKLER: Arrizabalaga, Caballero, Zouma, Chillwell, Reece James, Emerson, Kante, Pulisic, Ziyech, Gilmour, Havertz, Abraham

TEKNİKDİREKTÖR: Thomas Tuchel

Atlético ile Chelsea arasında oynanan yedi Avrupa kupası maçında taraflar ikişer galibiyet alırken (3B); iki ekibin attığı gol sayılarında da 11-11 eşitlik bulunuyor.

Atlético, Chelsea'ye rakip olduğu tek Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2013/14 yarı finalinde).

Atlético, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez gruptan çıkmayı başardı. Chelsea ise yarı finalde elendiği 2013/14'ten bu yana ilk kez turnuvada son 16 turunun ötesine geçmek istiyor.

Diego Simeone yönetiminde iç sahada çıktığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının hiçbirini kaybetmeyen Atlético (9G 4B),son 12 karşılaşmada sadece bir gol yedi.

Atlético, Avrupa arenasındaki son iç saha yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea karşısında almıştı (1-2). O maç, aynı zamanda İspanyol ekibinin yeni stadı Wanda Metroplitano'da çıktığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasıydı.