Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor.
SAAT: 23.00
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: beIN SPORTS 2
STAT: Arena Nationala
ATLETICO MADRID: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Llorente, Koke, Lemar, Saul, Correa, Felix, Suarez
YEDEKLER: Grbic, Ferrandiz, Lodi, Sanchez, Kondogbia, Torreira, Vitolo, Alvaro Garcia, Dembele, Camello
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone
CHELSEA: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Werner, Giroud
YEDEKLER: Arrizabalaga, Caballero, Zouma, Chillwell, Reece James, Emerson, Kante, Pulisic, Ziyech, Gilmour, Havertz, Abraham
TEKNİKDİREKTÖR: Thomas Tuchel
Atlético ile Chelsea arasında oynanan yedi Avrupa kupası maçında taraflar ikişer galibiyet alırken (3B); iki ekibin attığı gol sayılarında da 11-11 eşitlik bulunuyor.
Atlético, Chelsea'ye rakip olduğu tek Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2013/14 yarı finalinde).
Atlético, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez gruptan çıkmayı başardı. Chelsea ise yarı finalde elendiği 2013/14'ten bu yana ilk kez turnuvada son 16 turunun ötesine geçmek istiyor.
Diego Simeone yönetiminde iç sahada çıktığı Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının hiçbirini kaybetmeyen Atlético (9G 4B),son 12 karşılaşmada sadece bir gol yedi.
Atlético, Avrupa arenasındaki son iç saha yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea karşısında almıştı (1-2). O maç, aynı zamanda İspanyol ekibinin yeni stadı Wanda Metroplitano'da çıktığı ilk Avrupa kupası karşılaşmasıydı.
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