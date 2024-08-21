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        Haberler Spor Transfer Atletico Madrid, Conor Gallagher 'i transfer etti - Transfer Haberleri

        Atletico Madrid, Conor Gallagher 'i transfer etti

        Atletico Madrid, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Conor Gallagher'i 42 milyon Euro bedelle renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:26
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        A.Madrid'den 42 milyon Euro'luk transfer!
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        İspanyol ekibi Atletico Madrid, Chelsea'den Conor Gallagher'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu 42 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İngiliz oyuncu, geçen sezon Chelsea formasıyla 50 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans göstermişti.

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