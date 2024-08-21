Atletico Madrid, Conor Gallagher 'i transfer etti
Atletico Madrid, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Conor Gallagher'i 42 milyon Euro bedelle renklerine bağladı.
Giriş: 21.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:26
İspanyol ekibi Atletico Madrid, Chelsea'den Conor Gallagher'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu 42 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz oyuncu, geçen sezon Chelsea formasıyla 50 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans göstermişti.
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