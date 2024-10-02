Atletico Madrid'e tribün kapatma cezası

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid-Real Madrid maçının 64. dakikasında ev sahibi taraftarların bulunduğu tribünlerden Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'a atılan yabancı maddelerden dolayı hakem kararıyla oyunun yaklaşık 20 dakika durdurulmasına neden olan olaylarla ilgili Rekabet Kurulu kararını açıkladı.

Kurul, olayların çıktığı kale arkasındaki 5 bin koltuğu kapsayacak şekilde Atletico Madrid kulübüne üç maç kısmi tribün kapatma ve 45 bin avro para cezası verildiğini duyurdu.