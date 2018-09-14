Atletico Madrid - Eibar sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig maçında Atletico Madrid ile Eibar, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Atletico Madrid 4 puanla 10. sırada, Eibar 3 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Madrid, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Eibar son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 105 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Madrid kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.00, Eibar sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Atletico Madrid son hafta oynanan Eibar maçında 2-2 berabere kaldı.

Eibar, Atletico Madrid karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Atletico Madrid, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Eibar, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eibar 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ