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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid, Kral Kupası'nda yarı finalde! - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid, Kral Kupası'nda yarı finalde!

        İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 01:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:42
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        Atletico Madrid yarı finalde!
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        İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı.

        Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 79. dakikada Memphis Depay kaydetti.

        Atletico Madrid'de Antoine Griezmann 26. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de yedekler arasında bekledi.

        Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid yarı finale yükseldi. Sevilla, Kral Kupası'na veda etti.

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