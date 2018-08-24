Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı heyecanı

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Atletico Madrid, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rayo Vallecano takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:15. Atletico Madrid son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rayo Vallecano, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Atletico Madrid kazanır 1.05, berabere biter 6.50, Rayo Vallecano kazanır 11.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.
Atletico Madrid önceki hafta Celta Vigo mücadelesinde 2-0 kazandı.
Rayo Vallecano, Levante karşılaşmaında 3-1 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ