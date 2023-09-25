Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi! LaLiga'nın merakla beklenen Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in oldu. Real Madrid karşısında erkenden skor üstünlüğünü alan ve bir daha vermeyen Atletico Madrid, ezeli rakibine 3-1'lik mağlubiyeti yaşattı. Atletico'ya 3 puanı getiren golleri Morata (2) ve Griezmann kaydederken Real Madrid'in tek golü ise Toni Kroos'tan geldi

Habertürk Giriş: 25.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:04 facebook

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