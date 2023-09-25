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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi! - Futbol Haberleri

        Atletico Madrid, Real Madrid'i sahadan sildi!

        LaLiga'nın merakla beklenen Madrid derbisinde zafer Atletico Madrid'in oldu. Real Madrid karşısında erkenden skor üstünlüğünü alan ve bir daha vermeyen Atletico Madrid, ezeli rakibine 3-1'lik mağlubiyeti yaşattı. Atletico'ya 3 puanı getiren golleri Morata (2) ve Griezmann kaydederken Real Madrid'in tek golü ise Toni Kroos'tan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:04
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        Madrid derbisi Atletico'nun!
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        İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid deplasmanına çıktı.

        Metropolitano Stadı'nda oynanan Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico Madrid oldu.

        Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.

        İkinci yarıya da etkili başlayan Morata, 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak altyapısından yetişip profesyonel olduğu Real Madrid'in fişini çeken isim oldu.

        Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler, Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

        Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 10'a yükselterek zirve takibinin içinde olduğunu gösterdi. Real Madrid ise sezonun ilk yenilgisini alarak 15 puanla 3. sırada haftayı kapattı.

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