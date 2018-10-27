Atletico Madrid - Real Sociedad maçı öncesi rakamlar

Atletico Madrid ve Real Sociedad, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Atletico Madrid 16 puanla 5. sırada, Real Sociedad 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Madrid, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Sociedad son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 132. İddaa'da Atletico Madrid kazanır 1.35, berabere biter 3.50, Real Sociedad kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Atletico Madrid son haftadaki Celta Vigo müsabasında 3-0 kazandı.

Real Sociedad ise Espanyol karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Atletico Madrid, 6 gol attı ve 1 gol yedi.

Real Sociedad, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Sociedad 9 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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