Atletico Madrid - Sevilla maçı kötü hava koşullarından dolayı ertelendi La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla, bugün Civitas Metropolitano'da karşı karşıya gelecekti. Madrid şehrindeki yoğun yağmur nedeniyle müsabaka ertelendi. La Liga'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yerel yetkililerle ve kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanacak maçın yeni tarihi ve saatinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.