Atletico Mineiro - Gremio Alegrense maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Atletico Mineiro ile Gremio Alegrense, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Atletico Mineiro 46 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Gremio Alegrense 52 puanda ve 5. sırada. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Atletico Mineiro kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Gremio Alegrense kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Gremio Alegrense ise Atletico Mineiro karşılaşmasında 4-3 yenildi.

Atletico Mineiro, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 13 gol yedi.

Gremio Alegrense, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gremio Alegrense 10 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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