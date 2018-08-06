Atletico Mineiro - Internacional düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Mineiro, 07 Ağustos 2018 Salı günü Internacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. 27 puanlı Atletico Mineiro 5. sırada bulunuyor, Internacional 29 puana sahip ve 4. sırada. Atletico Mineiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Internacional, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 624. İddaa'da Atletico Mineiro kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Internacional kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Atletico Mineiro önceki hafta Internacional mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Internacional ise Atletico Mineiro karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Atletico Mineiro, 16 gol attı ve 8 gol yedi.

Internacional, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Internacional 8 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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