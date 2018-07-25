Atletico Mineiro - Parana maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Atletico Mineiro ile Parana, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 23 puanlı Atletico Mineiro 5. sırada bulunuyor, Parana 13 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Atletico Mineiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Parana, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 585 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Mineiro galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Parana galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Atletico Mineiro önceki hafta Parana mücadelesinde 2-0 kazandı.

Parana ise Atletico Mineiro maçında 2-0 yenildi.

Atletico Mineiro, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 8 gol yedi.

Parana, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Parana, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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