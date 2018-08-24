Atletico Nacional - Alianza Petrolera maç önü

Kolombiya Primera A Clausura maçında Atletico Nacional ile Alianza Petrolera, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. 8 puanlı Atletico Nacional 8. sırada bulunuyor, Alianza Petrolera 9 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Atletico Nacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Alianza Petrolera, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 237 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Nacional kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Alianza Petrolera sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Atletico Nacional son haftadaki Medellin müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Alianza Petrolera ise Santa Fe maçında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Nacional, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Alianza Petrolera ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Petrolera, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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