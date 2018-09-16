Atletico Nacional - Envigado maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Clausura maçında Atletico Nacional ile Envigado, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Atletico Nacional 15 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Envigado 6 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Atletico Nacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Envigado, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 780. İddaa'da Atletico Nacional kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Envigado kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Nacional son haftadaki Medellin müsabasında 4-3 yenildi.

Envigado ise Patriotas karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Atletico Nacional, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

Envigado ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Envigado, 4 gol atarken 8 gol yedi.

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