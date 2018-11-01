Atletico Nacional - Once Caldas sahaya çıkıyor

Kolombiya Kupa Final maçında Atletico Nacional ile Once Caldas, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Atletico Nacional 1 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Once Caldas 1 puanda ve 2. sırada. Atletico Nacional son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Once Caldas son 4 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 996 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Nacional galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Once Caldas galibiyet oranı 0.00.

Atletico Nacional son hafta oynanan Deportivo Rionegro maçında 1-0 kazandı.

Once Caldas ise Alianza Petrolera karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Atletico Nacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Atletico Nacional, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Once Caldas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Once Caldas, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ