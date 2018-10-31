Atletico Paranaense - Bahia maçı ne zaman?

Atletico Paranaense ve Bahia, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Copa Sudamericana Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:45. Ev sahibi Atletico Paranaense, son 6 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bahia, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 574 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Paranaense galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 2.90, Bahia galibiyet oranı 4.00. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor.

Atletico Paranaense son hafta oynanan Parana maçında 3-0 kazandı.

Bahia, Vasco da Gama karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Atletico Paranaense, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Bahia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Bahia, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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