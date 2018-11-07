Atletico Paranaense - Fluminense maç önü

Copa Sudamericana Yarı Final heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 08 Kasım 2018 Perşembe günü Fluminense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:45. Atletico Paranaense, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fluminense son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 453. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 1.50, berabere biter 3.05, Fluminense kazanır 4.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Atletico Paranaense son hafta oynanan Parana maçında 3-0 kazandı.

Fluminense ise Chapecoense karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Fluminense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Fluminense, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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