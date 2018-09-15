Atletico Paranaense - Fluminense maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A maçında Atletico Paranaense ile Fluminense, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 27 puanlı Atletico Paranaense 14. sırada bulunuyor, Fluminense 31 puana sahip ve 9. sırada. Atletico Paranaense son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fluminense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 757 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Paranaense kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Paranaense önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 3-0 kazandı.

Fluminense ise Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Atletico Paranaense, 23 gol attı ve 10 gol yedi.

Fluminense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fluminense, 12 gol atarken 18 gol yedi.

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