Atletico Paranaense - Vasco da Gama maçı heyecanı

Atletico Paranaense ve Vasco da Gama, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. Maç öncesi Atletico Paranaense 21 puanla 16. sırada, Vasco da Gama 24 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vasco da Gama son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 609. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Vasco da Gama kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Atletico Paranaense son haftadaki Palmeiras müsabasında 3-0 kazandı.

Vasco da Gama ise Ponte Preta maçında 2-1 kazandı.

Atletico Paranaense, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 10 gol yedi.

Vasco da Gama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasco da Gama, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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