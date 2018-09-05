Atletico San Luis - Altamira FC düellosu

Meksika Kupa MX Apertura Grup 9 heyecanı devam ediyor. Atletico San Luis, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Altamira FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. 4 puanlı Atletico San Luis 2. sırada bulunuyor, Altamira FC 2 puana sahip ve 3. sırada. Atletico San Luis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Altamira FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Atletico San Luis kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Altamira FC kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Atletico San Luis önceki hafta Correcaminos UAT mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Altamira FC ise Dorados de Sinaloa karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Atletico San Luis, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Altamira FC, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Altamira FC 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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