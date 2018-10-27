Atletico Tigre - Lanus maçı istatistikleri

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Atletico Tigre, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Lanus takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:00. 10 puanlı Atletico Tigre 18. sırada bulunuyor, Lanus 6 puana sahip ve 25. sırada. Ev sahibi Atletico Tigre, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lanus, son 5 maçında 5 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 214 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Tigre galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.65, Lanus galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Atletico Tigre son haftadaki Godoy Cruz müsabasında 2-0 yenildi.

Lanus ise Atletico Tucuman karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Atletico Tigre, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

Lanus, dış sahada 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lanus 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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