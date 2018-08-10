Atletico Tigre - San Lorenzo maç önü

Arjantin Premier Lig maçında Atletico Tigre ile San Lorenzo, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Atletico Tigre son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. San Lorenzo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 261. İddaa'da Atletico Tigre kazanır 2.10, berabere biter 2.40, San Lorenzo kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Atletico Tigre son haftadaki Atletico Temperley müsabasında 2-1 yenildi.

San Lorenzo, Atletico Tigre karşılaşmaında 1-2 kazandı.

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