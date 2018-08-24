Atletico Tigre - San Martin San Juan sahaya çıkıyor

Atletico Tigre ve San Martin San Juan, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:45. Maç öncesi Atletico Tigre 2 puanla 14. sırada, San Martin San Juan 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Atletico Tigre son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. San Martin San Juan, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Tigre galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, San Martin San Juan galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Tigre önceki hafta Arsenal Sarandi mücadelesinde 2-1 yenildi.

San Martin San Juan ise Rosario Central karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Tigre, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

San Martin San Juan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Martin San Juan, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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